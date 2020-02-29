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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 09:20 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم "السبت"، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أما بالنسبة للرياح، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة على القاهرة وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 19
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 20
بلطيم 12 19
مطروح 12 20
السلوم 10 19
سيوة 07 20
بورسعيد 12 19
دمياط 12 19
الزقازيق 10 20
الاسماعيلية 09 20
السويس 12 20
العريش 13 20
رفح 12 19
رأس سدر 10 22
نخل 07 19
نويبع 16 22
طابا 11 19
كاترين 06 15
الطور 13 21
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 26
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 22
المنيا 10 22
أسيوط 11 23
سوهاج 12 24
قنا 11 26
الأقصر 10 28
أسوان 15 28
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 12 27
شلاتين 18 27
ابو رماد 17 26
حلايب 20 25
رأس حدربة 18 24

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