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رياضة

موعد مباراة واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:17 ص
واتفورد ضد ليفربول
واتفورد ضد ليفربول
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إسراء أشرف
حل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره واتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "فيكارج رود"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق خليل البلوشي.

ترتيب ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

يعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويعتبر ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، إكلينيكيًا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 22 نقطة.

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