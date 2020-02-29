AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:54 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
Advertisements
محمد السعيد
أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، أن بصمة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم تظهر على الفريق حتى الآن.

وكان كارتيرون تولى تدرب الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميتشو، ونجح في قيادة الزمالك للتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية:" لم أجد أي بصمة من كارتيرون حتى الآن، الزمالك يفوز بفضل ربنا ثم الجماهير واللاعبيين".

وأضاف رضا عبدالعال:" تغيرات كارتيرون أمام الترجي " مباراة الأمس" كانت خاطئة، كان لا يجب نزول شيكابالا، وكان من المفترض أن يبدأ بـ عبدالله جمعة.

وعن مستوى فرجاني ساسي مع الزمالك قال:" فرجاني بيشحت كرة، هل هذا فرجاني! ساسي أخطأ في تمريرة أمام الترجي كانت ستسبب في هدف ضد الزمالك".

يذكر أن الزمالك فاز على الترجي أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة .. أهلي جدة السعودي يؤكد رغبته عدم التعاقد مع فرجانى ساسى

فرجاني ساسي لم يضف لي.. ماذا قال كارتيرون عن مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي؟

كارتيرون كلمة السر في فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. تفاصيل

اول تعليق من فرجاني ساسي بعد تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

محمود علاء يسجل الهدف الثالث فى مرمى الترجي من ركلة جزاء

ترشيحاتنا

ديانا كرزون مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

مفاجأة للرجال.. تقليد غريب تتبعه النساء في يوم 29 فبراير.. صور

الخزانة الأمريكية تعلق على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. ومصر تؤكد: نقدر جهود واشنطن

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. وعيار 24 يسجل 806 جنيهات للجرام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق