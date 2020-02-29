رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة





وكان كارتيرون تولى تدرب الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميتشو، ونجح في قيادة الزمالك للتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.





وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية:" لم أجد أي بصمة من كارتيرون حتى الآن، الزمالك يفوز بفضل ربنا ثم الجماهير واللاعبيين".





وأضاف رضا عبدالعال:" تغيرات كارتيرون أمام الترجي " مباراة الأمس" كانت خاطئة، كان لا يجب نزول شيكابالا، وكان من المفترض أن يبدأ بـ عبدالله جمعة.





وعن مستوى فرجاني ساسي مع الزمالك قال:" فرجاني بيشحت كرة، هل هذا فرجاني! ساسي أخطأ في تمريرة أمام الترجي كانت ستسبب في هدف ضد الزمالك".





يذكر أن الزمالك فاز على الترجي أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، أن بصمة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم تظهر على الفريق حتى الآن.