تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

وشهدت اسعار الذهب في السعودية تراجعا كبيرا، جيث وصل اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (

191.36 ريال سعودي، بعد أن كانت

198.41 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.01 دولار أمريكي)، وبالنسبة لـ اسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 وصل سعره فى بدء التعاملات الصباحية (

167.35 ريال سعودي بعد أن كان

173.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (44.46 دولار أمريكي).