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اقتصاد

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

السبت 29/فبراير/2020 - 02:03 م
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية
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مايكل عياد
تراجعت اسعار الذهب في السعودية بشكل كبير حيث تتأثر بـ اسعار الذهب اليوم عالميا ، وفيما يلي يستعرض صدى البلد اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29-2-2020، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


وشهدت اسعار الذهب في السعودية تراجعا كبيرا، جيث وصل اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (191.36 ريال سعودي، بعد أن كانت 198.41 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.01 دولار أمريكي)، وبالنسبة لـ اسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 وصل سعره فى بدء التعاملات الصباحية (167.35 ريال سعودي بعد أن كان 173.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (44.46 دولار أمريكي).

وتتأثر اسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال السعودي.

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وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي :

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (1191.36 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.01 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (175.42 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.76 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (167.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (44.46 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (143.52 ريال سعودي) أي ما يعادل (38.26 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (111.63 ريال سعودي) أي ما يعادل (29.76 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (95.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (25.51 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,951 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,587 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للـ الجنيه (1,340 ريال سعودي) أي ما يعادل (357.10 دولار أمريكي)

اسعار الذهب في السعودية للـ الكيلو (191,363 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,013 دولار أمريكي)
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