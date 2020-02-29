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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة

السبت 29/فبراير/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قررت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، مستثنية الخليجيين الذين مضى على وجودهم بالسعودية 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أكدت الحكومة السعودية متابعتها عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا وتداعياته بصورة مستمرة.

وكانت المملكة قد أعلنت تعليق العمرة، كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، في مداخلة مع "العربية"، يوم الخميس، إن تعليق السعودية لتأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت. وأضاف نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة أكدت على جميع الشركات لمتابعة المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم. وأوضح مشاط أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة لتنفيذ كافة التعليمات لحماية المعتمرين.

وعلقت  وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
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