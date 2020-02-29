هل ننتظر في شهر مارس موجات شتوية وتقلبات جوية جديدة؟.. الأرصاد تجيب

تشهد الأحوال الجوية في مختلف محافظات البلاد الأيام المقبلة وحتى منتصف مارس القادم، استقرارًا تامًا في الطقس، دون أي ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية.





وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع توقعات الخرائط تشير إلى وجود طقس شتوي مستقر تمامًا يسمح بمزاولة والقيام بكافة الأنشطة اليومية، حيث يكون الطقس دافئا خلال ساعات النهار وإن ظل باردا في بداية الليل وشديد البرودة في آخره، على كافة الأنحاء.





وتظل احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق بالبلاد منها الوجه البحري والسواحل الشمالية، ولكنها تكون غير مؤثرة على الحركة كباقي الموجات السابقة.





ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن التحذير الوحيد يكون من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق، ولا يوجد أي تخوف من عواطف ترابية خلال هذه الفترة، فالرياح تكون خفيفة إلي معتدلة في سرعتها تسمح بحركة السفر علي كل الطرق ومزاولة كافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بالشواطئ.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدٍ، الأحد، معتدلًا نهارًا على مناطق الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلًا يصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة، ويكو ن مائلًا للدفء نهارًا على مناطق شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، تصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة.





وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات كالتالي:

القاهرة 21/13

الإسكندرية 20/13

بورسعيد 20/13

رفح 19/12

كاترين 14/7

شرم الشيخ 22/17

الغردقة 35/15

بني سويف 22/11

المنيا 22/10

أسوان 26/15

حلايب 23/16