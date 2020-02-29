فوائد البردقوش.. فعال في علاج الربو وزيادة القدرة الجنسية للرجال

يعد البردقوش هو احد النباتات والأعشاب التي لها دور كبير في علاج العديد من الأمراض وننشر لكم اليوم فوائد البردقوش ، حيث أظهرت الأبحاث المبكرة فوائد البردقوش لعدة امراض ومن أبرزها علاج أمراض الربو والذي يمكن ان نتناوله يوميًا مع دواء الربو لمدة 3 أشهر قد يحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو بشكل أفضل من تناول دواء الربو بمفرده.





- فوائد البردقوش

يدخل البردقوش في علاج العديد من الأمراض وهي :

السعال.

نزلات البرد.

سيلان الأنف.

تقلصات المعدة.

مغص.

مشاكل في الكبد.

حصى في المرارة.

صداع الراس.

داء السكري.

أعراض انقطاع الطمث.

مشاكل الحيض.

ألم العصب.

ألم عضلي.

الالتواء.

تعزيز حليب الثدي.

تحسين الشهية والهضم.

تحسين النوم.





البردقوش هو آمن للغاية في كميات الطعام وآمن ممكن لمعظم البالغين عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات طبية لفترات قصيرة من الزمن.





- فوائد البردقوش للحمل

بالرغم من فوائده العظيمة الا ان فوائد البردقوش في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية غير آمنة، لأنه قد يؤدي لبدء الدورة الشهرية، والتي قد تهدد الحمل و لا يعرف ما يكفي عن سلامة استخدام البردقوش بكميات طبية إذا كنت ترضعين طفلك. البقاء على الجانب الآمن وتجنبي استخدامه اما بالنسبة للاطفال لا تعطي البردقوش للأطفال بكميات كبيرة لأنه غير آمنة ربما بالنسبة لهم.





- فوائد البردقوش للدورة

هناك العديد من فوائد البردقوش للدورة وهو يعد منظم ومسهل لدى النساء ، ومدر لحليب المرضعات حيث يشرب ساخنا في الصباح لما يحتويه من فيتامينات واملاح معدنية ضرورية لصحة الحامل ، اذ انها تنظم تدفق الدم وتنظم ضربات القلب لدى الحامل وتقاوم الامراض مثل العدوى البكتيرية والانفلونزا والفيروسات .









- فوائد البردقوش للرجال : الرجال يبذلون الكثير من الجهد في اعمالهم ولذلك فأن فوائد البردقوش للرجال هو احدي الطرق في تحفيز هرمون الذكورة وهو التستوستيرون اللذان يحرقان الكثير من المعادن والبروتينات ولتعويض ذلك ينصح بشرب كأسين من مغلي البردقوش ، وذلك يزيد من قدرة القوة الجنسية للرجل





ومن فوائد البردقوش للرجال الحفاظ علي علاقتك الزوجية وزيادة القدرة الجنسيةـ ومن اهم فوائد البردقوش للرجال موازنة الهرمونات، حيث أنه يساعد على التوازن الهرموني في أي عمر من الأعمار ، ويحتفظ بالمستخلص المائي للزيوت الطيارة وكان لهذا العشب دور فعال في تنظيم هرمونات الرنين ، الألدوستيرون ، والبروستاجلاندين للغدة الدرقية والهرمونات.





أثبتت التجارب الهرمونية أن هذا المستخلص له القدرة على تحقيق التوازن الطبيعي للهرمونات التناسلية والذي يسبب الخلل لنسب الدونية أو لزيادة نسبة حدوث العقم ، سواء كان للذكر أو الأنثى



