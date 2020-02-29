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حوادث

اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا

السبت 29/فبراير/2020 - 05:52 م
الطفل بركة الضحية
الطفل بركة الضحية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

لم يعلم الطفل "بركة" أبن قرية سنهور بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، والذى يبلغ من العمر 7 سنوات، أن نهايته ستكون بهذه البشاعة على يد شابين من شباب القرية.


"بركة" طفل مثل باقى أطفال القرية، يعود من مدرسته الى منزله، يستذكر دروسه ويحل الواجب المدرسى، ثم يخرج للهو مع اصدقائه من اطفال القرية، إلا أنه أمس الجمعة خرج الى الصلاة بمسجد القرية، وأثناء عودته الى منزله، اعترض طريقه شابان من أبناء القرية.


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الشابان استدرجاه الى إحدى زراعات القمح القريبة بالقرية ، وتحت تهديد السلاح ارغماه على خلع ملابسه بالقوة، وتناوبا ممارسة الرذيلة، وهتك عرضه، ولم يستجيبا لتوسلاته لهما.


وبعد انتهائهما من اغتصابه واغتيال رجولته، قررا التخلص منه، حتى لا يرشد عنهما، نظرا لأنهما من ذات القرية التى يقيم فيها الطفل المغتصب ، فانهالا عليه طعنا بالمطواه حتى فارق الحياة، وتركاه جثة هامدة وسط الزراعات غارقا فى دمائه، ليقابل ربه وليكتشف الاهالى الحادث، ويتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين اللذين اعترفا تفصيليا بجريمتهما البشعة.


كانت نيابة سنورس بالفيوم قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل بركه .ح "7سنوات"، وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، والذى عثر على جثته قتيلا  فى الزراعات.


تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز سنورس، بعثور الأهالى على جثة الطفل قتيلا  بالزراعات، وبمناظرة الجثة تبين أن بها طعنات بالصدر والرقبة.


أثبتت تحريات مباحث سنورس أن الطفل بركه . ح من قرية سنهور بمركز سنورس، تغيب عن المنزل عقب صلاة الجمعة ، وتم العثور عليه قتيلا فى زراعات القمح بالقرية بمعرفة الاهالى الذين ابلغوا اجهزة الأمن.


كما أثبتت التحريات ان مرتكبى الحادث عبدالله . خ ١٩ سنه و يوسف . ع ١٧ عاما حيث قاما باستدراج الطفل واقتاداه إلى منطقة زراعية وهتكا عرضه بعد أن تناوبا اغتصابه تحت تهديد السلاح الأبيض.


تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، و بمواجهتهما بما منسوب اليهما واعترفا بارتكاب الجريمة بقيامهما باغتصاب الطفل بالتناوب.


وأكدا في اعترافاتهما: "الشيطان غوانا اغتصبناه وبعد ما خلصنا دبحناه عشان ما يبلغش عننا".


تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا
اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا
اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا
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