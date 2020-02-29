قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وضمت القائمة كلا من :





في حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - توني فودياس





خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي





خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - إيسكو





خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور





كما استبعد زيدان كلا من لوكا يوفيتش و ناتشو و جيمس رودريجيز و براهيم ديازو من القائمة لأسباب فنية، كما استبعد إيدين هازارد و أسينسيو بسبب الإصابة، ورودريجو بسبب الإيقاف.





وتقام المباراة في العاشرة من مساء الغد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.