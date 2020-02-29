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رياضة

قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

السبت 29/فبراير/2020 - 05:31 م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة كلا من : 

في حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - توني فودياس

خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور

كما استبعد زيدان كلا من لوكا يوفيتش و ناتشو و جيمس رودريجيز و براهيم ديازو من القائمة لأسباب فنية، كما استبعد إيدين هازارد و أسينسيو بسبب الإصابة، ورودريجو بسبب الإيقاف.

وتقام المباراة في العاشرة من مساء الغد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.
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