جنيه ونصف زيادة طفيفة بأسعار الذهب..اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع المحددة اليوم السبت بمعدلات طفيفة بمتوسط جنيه ونصف، مقارنة بما كانت عليه أمس الجمعة.





وزاد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 690 جنيه مقابل 688 جنيه أمس بزيادة جنيهين .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة لـ 789 جنيها اليوم السبت بعد أن كان 786 جنيها أمس بفرق 3 جنيهات.

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 591 جنيها اليوم مقابل 590 جنيها أمس بزيادة قدرها جنيه واحد.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 لنحو 460 جنيها اليوم بعد أن سجل 459 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5520 جنيها و أوقية الذهب بـ 24.525 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ788.6 ألف جنيه.