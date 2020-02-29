هنكسب.. متعب وشريف إكرامي ورمضان صبحي يساندون الأهلي أمام صن داونز

حرص عماد متعب وشريف إكرامي ورمضان صبحي، على دعم لاعبي فريق النادري الاهلي، قبل مواجهة صن داونز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل باستاد القاهرة ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بصورة من داخل المدرجات "عبر انستجرام"، قبل انطلاق المباراة، قائلا:" إن شاء الله نكسب النهاردة دعواتكم ياللا".









ووصل منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها بعد قليل.









ويلتقي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة 7 مارس في جنوب إفريقيا.



