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رياضة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يشهد مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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نور عادل
واصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم  بقيادة حسام البدري تحركاته الميدانية بين المباريات المختلفة بحضور لقاء الأهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي في ذهاب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الجهاز الفني بالكامل لمشاهدة المباراة وفي مقدمتهم الكابين حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة للاعبين ورصد كل خطواتهم  بعناية كبيرة تمهيدًا للاستقرار علي القائمة المرشحة للانضمام للمعسكر القادم في ظل بداية العد التنازلي لمباراتي المنتخب الرسميتين أمام توجو يومي 26 29 مارس المقبل في منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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