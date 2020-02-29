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برلمان

برلمانية تطالب الأعلى للإعلام بتحديد آليات مواجهة المطبوعات المحرضة على الإرهاب

السبت 29/فبراير/2020 - 07:20 م
النائبة داليا يوسف،
النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استقرت خلال مناقشتها الأخيرة لطلب الإحاطة المقدم منها في شأن القصص والكتب التي تدعو إلى الإرهاب والتي لا تلائم الأطفال، على منح مهلة للمجلس الأعلى للإعلام لتحديد آلياته في مواجهة المطبوعات التي تخالف الآداب العامة.

أوضحت يوسف فى بيان صحفى لها ، أن القانون ينص على المسئولية العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الآداب العامة وعدم بث الكراهية والعنف من خلال المطبوعات، وليس المطبوعات التي تأتي من الخارج، مضيفة: "أمين المجلس، استند إلى عدم تفعيل لائحة قانون المجلس، خاصة مع إصدارها خلال الشهر الجاري، ومن ثم طلب مهلة لدراسة الأمر، وتحديد صلاحيات المجلس ودوره وآلياته في ملف الكتب والمطبوعات التي تخالف الآداب العامة".

وأكدت أن رئيس دار المعارف يحاول التملص من دوره ومسئوليته عن الكتب التي صدرت عن مؤسسته وهناك ما يثبت ذلك، ويدعي بأن الأمر غير صحيح رغم امتلاك النواب ما يثبت ذلك. 

وطالبت النائبة، بعدم تجاهل الأمر خاصة في ظل أهميته وتأثيره على الثقافة العامة في المجتمع وأيضا الدعوة إلى الإرهاب والعنف، أو تضمين هذه القصص أفكار لا تلائم جمهورها من الأطفال، مشددة أنه على كل مسئول بالدولة يتحمل مسئوليته في مواجهة هذا الأمر، وخاصة الجهات المسئولة عن متابعة المطبوعات.
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