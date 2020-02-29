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رياضة

علي معلول يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك صن داونز بركلة جزاء

السبت 29/فبراير/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني في شباك منافسه صن داونز، في المباراة التي تقام على ملعب استاد
القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري ابطال افريقيا

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لأليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.

وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم الأهلي بهدفين دون رد.


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