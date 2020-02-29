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مرأة

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد بإطلالة مبهرة تظهر ساعتها المفضلة

السبت 29/فبراير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة. 

وظهرت رايا بإطلالة انيقة بفستان احمر بأكمام طويلة وواسعة، وتسريحة شعر بسيطة انيقة شقراء، ومكياج هادئ وانيق، ونسقت ساعة انيقة ابرزت إطلالتها.

التقطت رايا الصورة وهي جالسة وتضع كفيها علي خدودها، وهي تنظر الي الكاميرا وانهالت عليها التعليقات على اطلالتها الانيقة واشارت الي انها من مفضلاتها .


وكتبت رايا علي الصورة " It’s always the right time to do the right thing. 💯🕐♥ Swipe right to have a closer look at my bespoke Da Vinci Automatic.

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