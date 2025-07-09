مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرين اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل باحدى الطرق على طريق دماص ميت محسن - بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

انقلاب ربع نقل ومصرع اربعينى واصابة خمسة اخرين

وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل باحدى الترع على طريق دماص - ميت محسن مما ادى لمصرع شخص واصابة خمسة اخرين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع إسماعيل فاروق عبد العزيز صلاح 48 عاما وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر .

بكدمات وكسور ..اصاية خمسة اخرين

كما أصيب، كلا من عبدالعزيز فاروق عبدالعزيز صلاح 42 عاما واصابته الم بالصدر والحوض، عبد الهادى مصطفى عبدالله الخيال 38 عاما اصيب بكدمات وكسورباليد اليمنى والفقرات القطنيه والعجزيه

ابراهيم السيد ابراهيم رضوان38 عاما واصابته كدمات والم فى الحوض ، سلطان علاء صلاح 15عاما واصابته قئ والم بالكتف الأيسر و زياد محمد عبده ابوالحسين11عاما واصيب بكدمات.



وتم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر واخرين الى مستشفى دماص المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.