AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني محمود: ميكنة الخدمات الحكومية تخفف العبء عن المواطنين..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 08:01 م
هاني محمود
هاني محمود
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن ميكنة الأجهزة تعمل على تخفيف العبء فى استخراج الأوراق الحكومية للمواطنين ويسهل الإجراءات الحكومية لهم.

وأضاف محمود خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تطوير الجهاز الاداري سيعمل بشكل كبير على محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل أسرع.


وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم البدء فى تطوير الجهاز الاداري فى مصر منذ عام 2014، مضيفا أن قبل عام 2014 كان الجهاز الإداري قد وصل اسوأ مستوياته في الخدمات.

وأوضح، أن البنية التحتية والعمل الرئاسي فى هيكلة الجهاز الاداري لا يري للمواطنين بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقل التكنولوجيا من على الاوراق الى أرض الواقع لم يكن سهلا كما يتصوره البعض.


وأشار إلى أن، استخدام جهاز الكمبيوتر بدلا من الملفات الورقية والاوراق قد تم تشغيله والعمل به فى جميع المصالح والوزارات الحكومية الآن وهذا أول أشكال هيكلة الجهاز الإداري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الإصلاح الإداري بمجلس الوزراء لـ صدى البلد: مكلف بالإشراف على 3 ملفات مهمة

كما انفرد صدى البلد.. مدبولي: هانى محمود مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى

مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: سأشرف على 3 ملفات مهمة

التصريح الأول.. مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: لا استغناء عن الموظفين

مستشار الإصلاح الإداري: التطوير الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية ونقل الوزارات والهيئات المقرر نقلها الى العاصمة الإدارية الجديدة أهم ملفاتي.. واستلم عملى الخميس

الحكومة: فتحنا باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا

ترشيحاتنا

أزارو يقود الاتفاق للفوز على أبها في الدوري السعودي..فيديو

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد أدائه مع الاهلي أمام صن داونز

التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

أول رد من مجلس الوزراء على زيادة أسعار الكمامات الطبية فى مصر بسبب كورونا .. فيديو

وزير الرياضة وحسن مصطفى بجوار الخطيب في ستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي