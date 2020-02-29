هاني محمود: ميكنة الخدمات الحكومية تخفف العبء عن المواطنين..فيديو

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن ميكنة الأجهزة تعمل على تخفيف العبء فى استخراج الأوراق الحكومية للمواطنين ويسهل الإجراءات الحكومية لهم.





وأضاف محمود خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تطوير الجهاز الاداري سيعمل بشكل كبير على محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل أسرع.









وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم البدء فى تطوير الجهاز الاداري فى مصر منذ عام 2014، مضيفا أن قبل عام 2014 كان الجهاز الإداري قد وصل اسوأ مستوياته في الخدمات.





وأوضح، أن البنية التحتية والعمل الرئاسي فى هيكلة الجهاز الاداري لا يري للمواطنين بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقل التكنولوجيا من على الاوراق الى أرض الواقع لم يكن سهلا كما يتصوره البعض.









وأشار إلى أن، استخدام جهاز الكمبيوتر بدلا من الملفات الورقية والاوراق قد تم تشغيله والعمل به فى جميع المصالح والوزارات الحكومية الآن وهذا أول أشكال هيكلة الجهاز الإداري.