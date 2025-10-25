مشاجرة بسبب أولوية المرور .. القبض على 4 سائقين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض قائدى سيارات الأجرة بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين (4 سائقين" 3 منهم مصابين بجروح متفرقة " - مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) لخلاف حول أولوية تحميل الركاب بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصى خشبية.

تم ضبطهم وبحوزتهم ("السلاح الأبيض – 3 عصى خشبية" المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.