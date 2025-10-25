تحديد مصير التيك توكرز الأربعاء.. الحكم على المتهمين ببث فيديوهات خادشة للحياء

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء المقبل 29 أكتوبر 2025، الحكم في 4 قضايا لعدد من التيك توكرز على تطبيق "تيك توك"، لاتهامهم ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمتهمون هم : التيك توكر علياء قمرون، والتيك توكر سوزي الأردنية، والتيك توكر أوتاكا، والراقصة ليندا، إذ يواجه جميعهم اتهامات تتعلق بمخالفة القيم الأسرية والآداب العامة من خلال نشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء ومسيئًا للمجتمع.

وتصدر المحكمة أحكامها بعد عدة جلسات استمعت خلالها لدفوع المتهمين ودفاعهم القانوني، وما قدمته النيابة العامة من أدلة رقمية وتقارير فنية صادرة عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأن تحليل الحسابات والمقاطع محل الاتهام.