ليفربول ضد واتفورد .. 20 دقيقة .. سيطرة من الريدز دون خطورة على المرمى

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 20 دقيقة، من مباراة ليفربول ومضيفه واتفورد، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





و حافظ ليفربول على إستحواذه على الكرة حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 65% لكن دون أي خطورة حقيقية.





وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو





ويعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويسعى ليفربول في المباراة لتحقيق الفوز رقم 27 له هذا الموسم، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البريميرليج.

ويعتبر ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، إكلينيكيًا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 22 نقطة.



