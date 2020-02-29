AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد واتفورد .. 20 دقيقة .. سيطرة من الريدز دون خطورة على المرمى

السبت 29/فبراير/2020 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 20 دقيقة، من مباراة ليفربول ومضيفه واتفورد، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

و حافظ ليفربول على إستحواذه على الكرة حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 65% لكن دون أي خطورة حقيقية.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلين 

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويسعى ليفربول في المباراة لتحقيق الفوز رقم 27 له هذا الموسم، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البريميرليج.

ويعتبر ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، إكلينيكيًا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 22 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام ولفرهامبتون

نورويتش ضد ليفربول .. 15 دقيقة سلبيا مع تفوق نسبي من الريدز في البريميرليج

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

هدفان في دقيقتين.. ليفربول يتعادل مع ويست هام في الربع ساعة الأولى من اللقاء

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفشل في اختراق حصون وست هام يونايتد ويكتفي بالتعادل 1 - 1 في الشوط الأول ..فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك وست هام

ترشيحاتنا

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي

الأهلي والزمالك إيد واحدة.. لافتات جماهير القلعة الحمراء تزين مدرجات استاد القاهرة

قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

دعاء التحصين من كورونا والوباء.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة للوقاية

صيادون يعثرون على حقيبة سوداء.. ومحتواها صدمة

اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي