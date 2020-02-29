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أخبار العالم

الولايات المتحدة الامريكية تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:14 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الولايات المتحدة الامريكية سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد بولاية واشنطن. 


وعرضت الفضائية "العربية"، تقريرًا عن تفاصيل تحول فيروس كورونا من حالة ذعر عالمي إلى وباء.





ووفقًا للتقرير فإن أكثر من 35 دولة فى العالم تسلل كورونا إليها، والقائمة لا تزال تتمدد، حيث سادت حالة من الفزع من انتشار الفيروس السريع، وزاد إقبال الأشخاص على شراء الكمامات.

كما تسبب فيروس كورونا بتوقف خطوط الرحلات الجوية التى انتشر فيها الفيروس، كما قامت دول بتعليق دوام جامعاتها ومدارسها، ودوائرها الحكومية ولا تزال الصين هى الأولى فى عدد الوفيات والإصابات وسط غياب اكتشاف مصل أو دواء له حتى الآن.

يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت اليوم، السبت، أنها تلقت تقارير عن 427 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و47 حالة وفاة أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء الصين إلى 2838 وفاة و79389 إصابة حتى نهاية أمس.
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