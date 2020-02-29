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فن

مليون سلامة.. شريهان تدعو للزعيم عادل إمام بالشفاء

السبت 29/فبراير/2020 - 08:39 م
شريهان - عادل إمام
شريهان - عادل إمام
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سعيد فراج
نشرت الفنانة شريهان، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، دعت من خلالها للزعيم عادل إمام بالشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وكتبت شريهان في تغريدتها: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام». 

يأتي ذلك بعدما غاب الزعيم عادل إمام، عن عزاء حسني مبارك الذي أقيم مساء أمس الخميس، كما غاب عن تكريمه في المركز الكاثوليكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور عليه.

وأكد ابنه المخرج رامي إمام، عند تسلمه الجائزة بالمهرجان إن الفنان عادل إمام، يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر.

ويخوض عادل إمام السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "فالنتينو" بصحبة عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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