مهزوم من واتفورد بثلاثية.. ليفربول يخسر لأول مرة بالدوري الإنجليزي منذ 418 يوما

حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وخسر فريق ليفربول لأول مرة بالدوري الإنجليزي منذ سنة وشهر و 22 يوما، حيث كانت اخر خسارة تكبدها كانت أمام وولفرهامبتون وأنتهت بنتيجة 2-1، يوم 7 يناير 2019.



