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رياضة

مهزوم من واتفورد بثلاثية.. ليفربول يخسر لأول مرة بالدوري الإنجليزي منذ 418 يوما

السبت 29/فبراير/2020 - 09:47 م
كلوب
كلوب
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أحمد هاني
حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وخسر فريق ليفربول لأول مرة بالدوري الإنجليزي منذ سنة وشهر و 22 يوما، حيث كانت اخر خسارة تكبدها كانت أمام وولفرهامبتون وأنتهت بنتيجة 2-1، يوم 7 يناير 2019.

جاء الهدف الأول، من كرة عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وعزز واتفورد من تقدم فريقه بالهدف الثاني من تمريرة أمامية من تروي ديني وضعت إسماعيلا سار في إنفراد تام بمرمى أليسون من جهة اليمين فصوب كرة بلمسة مهارية رائعة مرت من أعلى أليسون وسكنت منتصف الشباك.

وأحرز  أصحاب الأرض الهدف الثالث من تمريرة من عبدولاي دوكوري من جهة اليمين وصلت إلى تروي ديني المتكركز داخل منطقة الجزاء الذي صوب كرة بلمسة رائعة مرت من أعلى أليسون ومرت إلى الشباك.

الخسارة جمدت رصيد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما أرتفع رصيد واتفورد في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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