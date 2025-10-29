قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
عبد الحفيظ يكشف عن أولويات عمله داخل الأهلي: الفريق الأول والاستاد في الصدارة

باسنتي ناجي

كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ عن اهتمامنا القادمة داخل النادي الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية:" بحكم خبرتي في المجال الرياضي سيكون تركيزي كبيرًا على الملفات المرتبطة بفريق الكرة ومشروع الاستاد".

سيد عبد الحفيظ: خدمة النادي الأهلي وتحقيق أهداف الخطيب هدف القائمة

وكان قد أكد سيد عبد الحفيظ المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب أن الترشح لانتخابات النادي مسئولية كبيرة يسعي من خلاللها لخدمة النادي وأعضائه وجماهيريه .

وأوضح سيد عبد الحفيظ  أن الهدف الأساسي هو تلبية طموحات جماهير النادي الأهلي.

وتابع سيد عبد الحفيظ:"الترشح لإنتخابات النادي الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها. وخطوة مهمة للغاية للفترة القادمة وللتأكيد ‏على ‏ثوابت النادي ورؤية قائمة الكابتن محمود الخطيب للعديد من الملفات التي سوف نعمل على تحقيقها .

 وأشار سيد عبد الحفيظ إلي وجود رموز رياضية كبيرة معبرا عن احترامه التام لكافة المتواجدين:"هناك رموز كبار من لاعبي الكرة السابقين الذين عملوا في القائمة تضم أسماء كبيرة ومميزة ولكل منهم خبراته ‏وطموحاته ‏لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، ‏سوف أجتهد في إطار العمل داخل القائمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل الأرز البسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

