لجنة المرأة ذات الإعاقة تزور مستشفى بهية اليوم

تزور لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بمقرها بالهرم اليوم الاحد لاعلان مشاركة اللجنة في مبادرة "سيدات مصر" التي تستهدف لتخفيض مدة قوائم الانتظار لبدء علاج السيدات المصابات بسرطان الثدي بمستشفي بهية من 48 يوم إلي 21يوم .









واوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان زيارة اللجنة لمستشفى بهية ومشاركتها في مبادرة "سيدات مصر" تاتى ضمن مشاركة كل لجان المجلس في دعم كل المبادرات الجادة التى تهدف الى حماية حياة سيدات مصر وتاكيدا على اهمية هذه المبادرة في سرعة التدخل العلاجى لانقاذ حياة كل سيدة ذات اعاقة وكل سيدة مصرية بشكل عام تصاب بسرطان الثدى .





واشارت هجرس الى ان مشاركة لجنة المرأة ذات الاعاقة بكامل عضواتها واعضاءها في مبادرة سيدات مصر رسالة تاييد ودعم لمنظمات المجتمع المدنى الجادة وكل المؤسسات الطبية التى تسعى وفق اطر علمية حديثة لرعاية صحة المرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الاعاقة.





يذكر ان مبادرة سيدات مصر اطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة وتستهدف العمل في الفترة من 18 فبراير الجاري حتى 18 مارس القادم، وتتزامن مع احتفالات عيد الأم كهدية من القومي للمرأة لكل ام مصرية.