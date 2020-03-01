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الدفعة الذهبية.. مجدي الجلاد يروي كواليس دراسته الجامعية مع عمرو أديب وياسر رزق

الأحد 01/مارس/2020 - 03:59 ص
الكاتب الصحفي مجدي
الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن دراسته بعد الثانوية العامة ودخوله كلية الإعلام، موضحا أنه وضع رغبته الأولى في التنسيق كلية الألسن ليعمل في الصحافة والإعلام وفي نفس الوقت يمتلك لغة أخرى، ولكن شقيقه الأكبر السيناريست محسن الجلاد أقنعه بدخول كلية الإعلام.

وقال «مجدي الجلاد» خلال لقائه في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «تن»  إنه خريج «الدفعة الذهبية» إعلام 86، موضحا أنه تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة مع مجموعة طلبة من جميع انحاء الجمهورية معظمهم أسماء كبيرة في الصحافة والإعلام حاليا.

وأضاف «مجدي الجلاد» أنه دخل كلية الإعلام وهو مؤمن بأن الاخلاص للمهنة شئ مهم جدا، وكان يتمنى ان يكون من أفضل الصحفيين وليس أغنى الصحفيين ليحافظ على أسمه الصحفي ليصبح صحفيًا مشهورًا قريب من الناس.

وأوضح «مجدي الجلاد» أن الإعلامي عمرو أديب و الكاتب الصحفي ياسر رزق أقرب الصحفيين والإعلاميين فضلا عن أنور الهواري وعماد الدين حسين ومحمد على خير وجميلة إسماعيل ودينا عبد الفتاح وأسامة البهنسي وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين الكبار.

وأِشار «مجدي الجلاد» إلى أنه خدم في سلاح الشئون المعنوية أثناء تأدية الخدمة العسكرية من زملائه من نفس الدفعة في الجامعة، مؤكدا أنه مازال الود موجود مع الإعلامي يسري فودة ولكن يختلف معه في بعض الأمور، وكان ملقب بـ «شاعر الدفعة» بسبب كتابته للقصائد.

وتابع «مجدي الجلاد» : «الإعلامي عمرو أديب كان بيجيب لنا حلاوة بالقشطة وكنا منبهرين بشخصية شقيقه الأكبر عماد الدين أديب، وكنا بنجتمع في شقة ياسر رزق ».
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