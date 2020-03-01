وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

تعتبر الشاحنة دودج رام البيك أب الأكثر انتشارا عالميا لقوتها وهيمنتها على الطريق وتأتي ب 3 طرازات مختلفة منها ما يتميز بمحرك ـEcoDiesel، مكون من 6 سلندرات، وتصل سعته اللترية إلى 3 لترات، وبقوة 240 حصانا، وعزم دوران 269 نيوتن.متر و هذة الامكانيات تمكنها من سحب 5800 كيلو جرام، وحمل 1050 كيلوجراما على ظهرها بحد أقصى.











وتتميز بنظام فرامل مكون من طنابير يصل طولها إلى 14.9 بوصة في الأمام، بالإضافة إلى مكبح كهربائي للركن بشكل قياسي وتأتي السيارة بعجلات ضخمة بطول 33 بوصة و تعتمد على نظام تعليق مرفوع وقفل تفاضلي خلفي، مع توفير حزمة خاصة للطرق الوعرة.





-تأتي الفئة الثانية من السيارة رام 1500 بمحرك Pentastar V6 سعة 3.6 لتر، وبقوة 305 حصان.

-تأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر وقوة رائعة تقدر بنحو 395 حصانا.