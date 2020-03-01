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أخبار البلد

اليوم.. التضامن الاجتماعى تبدأ صرف معاشات شهر مارس

الأحد 01/مارس/2020 - 07:40 ص
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، الأول من مارس، صرف جميع معاشات شهر مارس لما يزيد على ٨.٣٣  مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  ١٥.٢٦ مليار جنيه.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعى "نيفين القباج" إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.


وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٤٢  مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨  مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤  مليون قائم بالصرف ، فى حين يتم صرف ٤.٤٣  مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٦  مليون قائم بالصرف.
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