AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 08:54 ص
إيران توجه إتهاما
إيران توجه إتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
اتهمت إيران الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه السبب الرئيسي في الانتشار السريع لفيروس كورونا بها؛ نظرا لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة هذه العدوى.

وفي تغريدة على تويتر، ألقى  مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، باللوم على ترامب في انتشار الفيروس في الجمهورية الإيرانية وقال: "العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية للاستجابة المناسبة لفيروس كورونا".

وأضاف آشنا: "تتحمل سياسة ترامب جزءا من المسؤولية عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة"؛ بحسب "سبوتنيك".

وأضاف جهانبور، أن "عدد حالات الوفاة بلغ 43 حالة".

وتابع: "سيتم تعطيل الجامعات والمدارس وجميع المراكز الثقافية والفعاليات الرياضة حتى نهاية الأسبوع القادم ونطالب أبناء الشعب بعدم السفر بين المدن وعدم التجمع وإلغاء جميع الأعراس ومجالس العزاء والزيارات والالتزام في المنازل".

كما أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، وفاة النائب الإيراني المنتخب حديثا عن مدينة رشت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محمد علي رمضاني بالفيروس".

وتابع عباسي "تقرر إجراء تحاليل لجميع أعضاء البرلمان الحاليين"، مؤكدا تعليق جميع اجتماعات البرلمان العلنية وغير العلنية" حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا وثوبت إصابة 5 من أعضاء البرلمان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: كورونا يقتل شخصين في إيران

رعب جديد في إيران.. التكتم على أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا

انتخابات إيران.. إجراءات خاصة لحماية خامنئي من فيروس كورونا خلال الإدلاء بصوته

إيران: 5 حالات وفاة و28 إصابة بسبب كورونا

تحرك سريع من الرئيس الإيراني بشأن كورونا

هل أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ فيروس كورونا ؟

ترشيحاتنا

لو جالك كورونا.. اتصل بهذه الأرقام

سحب سيارة بصوابعه.. مصارع الإسماعيلية يخطط لجر سفينة ودخول جينيس.. شاهد

شاهد.. انتصار لاعبي بايرن ميونخ وهوفنهايم على إساءة الجماهير

كورونا والنجوم.. حقيقة إصابة عادل إمام وتحذير جورج وسوف

لم يصل لدرجة الوباء .. أستاذ فيروسات: لا داعى للقلق من كورونا

تريند الكحرتة يجتاح مواقع التواصل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور