AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 01/مارس/2020 - 09:22 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
Advertisements
ريهام فيكتور

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.


وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:


"الأهرام"

الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين. 


"المصري اليوم"

التضامن تبدأ صرف معاشات مارس.


"اليوم السابع"

الصحة تطلق اليوم مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين بـ4 محافظات. 


"صدى البلد"

- رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد. 

- تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر. 


"الشروق"

حماية المستهلك: الجهاز حل أكثر من 13.5 ألف شكوى خلال الأسبوع. 


"مصراوى"

اليوم.. التموين تبدأ صرف مقررات شهر مارس من السلع المدعمة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. يتصدر نشرة صباح البلد

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطورات الأزمة الليبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

المشير خليفة حفتر: أردوغان مستعمر ومعتوه ولن يكون وصيا على ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الوطنية للانتخابات تنفى تلقيها شكاوى في تكميلية "الجيزة وملوى" يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

لو جالك كورونا.. اتصل بهذه الأرقام

فرص عمل للشباب.. التموين توضح شروط التقدم بمشروع جمعيتي.. فيديو

عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020.. فيديو

تناولها على الريق .. 3 أعشاب مهملة تمد الجسم بالطاقة

لردع أردوغان.. وفد ليبي رفيع المستوى يصل دمشق

سحب سيارة بصوابعه.. مصارع الإسماعيلية يخطط لجر سفينة ودخول جينيس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريحا بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور