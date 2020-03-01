تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.





وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"الأهرام"



الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين.





"المصري اليوم"

التضامن تبدأ صرف معاشات مارس.





"اليوم السابع"



الصحة تطلق اليوم مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين بـ4 محافظات.





"صدى البلد"



- رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد.

- تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.





"الشروق"



حماية المستهلك: الجهاز حل أكثر من 13.5 ألف شكوى خلال الأسبوع.





"مصراوى"



اليوم.. التموين تبدأ صرف مقررات شهر مارس من السلع المدعمة.



