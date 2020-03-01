لو جالك كورونا .. اتصل بهذه الأرقام

أعلنت وزارة الصحة قبل أيام عن تخصيص رقم 105 لتقديم جميع الاستفسارات اللازمة للمواطنين حول فيروس كورونا ، وأعراضه وآليات الوقاية منه وكل ما يتعلق به .





من جانبه، نصح الإعلامي أحمد موسى المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الموحدة 16528، فى حالة وجود أى أعراض أو الاشتباه فى مصابين بفيروس كورونا.





بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

في سياق متصل، كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء ، عن بشرى سارة تخص فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن فصل الصيف سيكون نهاية الفيروس.





وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، لـ "صدى البلد"، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في البلاد الأكثر برودة، ولا يتحمل درجة الحرارة العالية.