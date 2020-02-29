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أخبار البلد

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

السبت 29/فبراير/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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محمد غالي

كشف الدكتور إبراهيم الزيات،عضو مجلس نقابة الأطباء عن بشرى سارة تخص فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن فصل الصيف سيكون نهاية الفيروس .

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وأوضح الزيات أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في البلاد الأكثر برودة، ولا يتحمل درجة الحرارة العالية.


ودعا الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الجميع لتوخي الحذر، ورفع درجة الوقاية،  بعد انتشار فيروس كورونا في بعض البلاد الاسلامية،  مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج  خاصة في ظل اكتشاف مصل او دواء للفيروس.


وأضاف الزيات، انه يتوقع  انتهاء فيروس كورونا الموسمي خلال فصل الصيف، مضيفا انه لا داعي للقلق، لأنه باقتراب فصل الصيف يبدأ موسم الحج، ووقتها سيتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، بارتفاع درجة الحرارة.


وأشار إلى أن، طرق الوقاية العادية الحفاظ على النظافة الشخصية، غسيل الأيدي باستمرار، او استخدام المطهرات لو بعيدا عن الماء والصابون لفترة، وتغطية الفم والأنف باستخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة والتخلص منها في سلة المهملات.


بالإضافة إلى عدم ملامسة الأنف أو الفم أو العين باليد إذا لم تكن مغسولة، وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب باستمرار، لأنها لو ملوثة من مريض أو حامل عدوى من الممكن ان تنقل العدوى لكل من يمسك بها، والابتعاد عن مخالطة المرضى وفصل أدوات المريض الشخصية في المنزل.

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