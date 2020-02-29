في ارتفاع ..الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".





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وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، قطر وجاء التقرير كالتالي:-

أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

البحرين 41 حالة، من خلال حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.

ايران 593 حالة ، 43 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

العراق 8 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

لبنان 4 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

باكستان4 حالات

قطر حالة واحده

إجمالي 722 حاله، منهم 43 حالة متوفاة.