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أخبار البلد

في ارتفاع ..الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

السبت 29/فبراير/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".


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وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، قطر وجاء التقرير كالتالي:-

 أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

 البحرين 41 حالة، من خلال  حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.

 ايران 593 حالة ، 43 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 العراق 8 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 لبنان 4 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

 عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

 الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

 باكستان4 حالات

 قطر حالة واحده

إجمالي 722 حاله، منهم 43 حالة متوفاة.

في ارتفاع ..الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
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