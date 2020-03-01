موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

بالجولة 26 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا".





موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، بي إن سبورتس 3، بي إن سبورتس 11.









ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



