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رياضة

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:00 ص
راموس Vs ميسي
راموس Vs ميسي
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" الليلة، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بين عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالجولة 26 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا". 


موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، بي إن سبورتس 3، بي إن سبورتس 11.


ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

مع انتهاء الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 55 نقطة.
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