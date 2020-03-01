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رياضة

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة والقناة الناقلة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:43 ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
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محمد السعيد
يواجه فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في كأس الرابطة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام السادسة اولنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي:

ويسعى تريزيجيه والمحمدي لتحقيق أول ألقابهما مع أستون فيلا بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في لقاء الليلة.

في المقابل يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مصالحة جماهيره بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان استون فيلا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3 -2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب،  بينما صعد مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.
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