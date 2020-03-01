موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة والقناة الناقلة

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في كأس الرابطة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام السادسة اولنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي:





ويسعى تريزيجيه والمحمدي لتحقيق أول ألقابهما مع أستون فيلا بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في لقاء الليلة.





في المقابل يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مصالحة جماهيره بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





وكان استون فيلا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3 -2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.