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أخبار العالم

ضحى بـ20 مليون دولار وخسر .. ملياردير يتراجع أمام ترامب لهذا السبب

الأحد 01/مارس/2020 - 10:01 ص
توم ستاير
توم ستاير
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محمد علي
بعدما أنفق أموالًا طائلة تقدر بـ20 مليون دولار على حملته لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تراجع مرشح للانتخابات راميًا كما أمواله في الهواء. 

أعلن الملياردير توم ستاير عدم خوضه المنافسة الانتخابية عن الحزب الديمقراطي أمام الجمهوري والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بخروجه من السباق الانتخابي، بعدما لم ينل التأييد الكافي من  حزبه. 

وبعد ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حصل ستاير على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وحلّ ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه: "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا.. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرى طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا: "لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".

وفاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته، مؤكدأ أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل بيرني ساندرز سعيا للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيبة للآمال، حقق بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
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