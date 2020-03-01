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رياضة

محمود جابر في المغرب اليوم للإعداد لاستقبال بعثة المصرى في عودة الكونفدرالية

الأحد 01/مارس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
يتوجه الكابتن محمود جابر مدير شئون اللاعبين بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الأحد إلى مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك للإعداد لكافة ترتيبات رحلة بعثة المصري إلى المملكة المغربية لملاقاة فريق نهضة بركان في مباراة إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الثامن من مارس المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان الواقعة شرقي المغرب.

 وسيقوم الكابتن محمود جابر بمعاينة عدد من الفنادق المقترحة لإقامة البعثة بمدينة الدار البيضاء وكذلك ملاعب التدريب بالمدينة ذاتها والتي ستقيم بها البعثة لثلاثة أيام منذ وصولها يوم الثلاثاء المقبل وقبل انتقالها عبر رحلات الطيران الداخلي يوم الجمعة إلى مدينة وجدة والتي ستنتقل منها البعثة عبر الحافلات إلى مدينة بركان يوم الجمعة المقبل استعدادا للمباراة.

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