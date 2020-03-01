AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 11:58 ص
فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع بنقذ عجوز بالإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فجر اليوم الأحد، في إنقاذ عجوز مشردا بلا مأوى في أحد الشوارع، يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن فريق التدخل السريع قاد رحلة بحث عن المسن بعد تداول صوره على فيسبوك، وعثر عليه بأحد الشوارع يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.

وأوضح فوزي، أنه جرى نقل المسن إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية ليلقى الرعاية اللازمة لحالته بالمجان، ومنها الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه فور استقرار حالته الصحية سيتم مساعدته في الوصول لأسرته.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أنه سيتم بحث أسباب تواجد العجوز بالشارع وتسليمه حال موافقته لأسرته، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها لأشخاص مشردين من خلال الأرقام ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨.
فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور
فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور
فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور
فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور
فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التدخل السريع بالدقهلية ينقذ مسنا من البرد.. صور

كيف توفر الدولة الحماية للفئات "الأولى بالرعاية" خلال فصل الشتاء؟ فيديو

التضامن تطلق حملة إنقاذ المشردين.. صور

وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة

حياة كريمة.. توفير مأوى لأحد المواطنين في الدقهلية

فريق التدخل السريع بـ التضامن الاجتماعي ينفذ مُسنا مريضا بلا مأوى ويعيدة لإهله

ترشيحاتنا

قرار مهم للمصريين المسافرين إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

أدعية الشفاء للمريض.. كلمات تخفف الأوجاع والآلام.. رددها لمن تريد

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

كورونا والنجوم.. حقيقة إصابة عادل إمام وتحذير جورج وسوف

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض الكورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار