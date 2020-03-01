فريق التدخل السريع ينقذ عجوزًا مشردا بالإسكندرية.. صور

نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فجر اليوم الأحد، في إنقاذ عجوز مشردا بلا مأوى في أحد الشوارع، يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.



وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن فريق التدخل السريع قاد رحلة بحث عن المسن بعد تداول صوره على فيسبوك، وعثر عليه بأحد الشوارع يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.



وأوضح فوزي، أنه جرى نقل المسن إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية ليلقى الرعاية اللازمة لحالته بالمجان، ومنها الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه فور استقرار حالته الصحية سيتم مساعدته في الوصول لأسرته.



وأضاف وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أنه سيتم بحث أسباب تواجد العجوز بالشارع وتسليمه حال موافقته لأسرته، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها لأشخاص مشردين من خلال الأرقام ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨.