هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف ؟ .. أمين الفتوى يوضح









أضاف أنه لا ينبغي أن يؤخر الطفل عن الصف الأول ، مشيرا إلى أن هذا التأخير ربما يوغر في قلبه ويجعله يتضجر من المسجد وربما يكره الصلاة في المسجد بسبب هذا، ولذلك إن كان عاقلًا مميزًا واعيًا يعلم معنى الصلاة واحترام العبادة وآداب المسجد ويدرك قيمة الوقوف في الصلاة فلا يؤخر.





وتابع: " إن كان الطفل مميزا فلا نؤخره من الصف الأول ، ومن الممكن أن نتجنبه على أحد أطراف الصف الأول لأن النبي قال "لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلامِ والنُّهَى"، أي من يقف وراء الإمام، لأنه ربما يعترض على الإمام عارض يفسد عليه صلاته فينصرف من الصلاة فلابد أن يستخلف من يستطيع الصلاة مكانه".









هل يجوز منع الأطفال من دخول المسجد؟.. الإفتاء تجيب وتحدد الضوابط

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن منع صغار الأطفال من دخول المسجد يكون إذا أحدثوا به ضررًا ما فقد يشوشون على المصلين أو يلحقوا الضرر بأحد متعلقات المسجد؛ لذا يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم آداب دخول المسجد.











وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز منع صغار الأطفال من دخول المساجد ؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» أن القائمين على المساجد لهم اتخاذ ما يرونهم من المصلحة؛ لحسن إدارة المسجد والقدرة على تنظيم الأمور المتعلقة به.





وأوضح أنه ثبت في سيرة المصطفى– صلى الله عليه وسلم- دخول امرأة إلى مسجده الشريف مع ابنها الذي بكي خلال الصلاة؛ فلم ينهره النبي – صلى الله عليه وسلم- بل كان يحاول أن ينجز في صلاته مراعاة لحال أمه.



حكم دخول الأطفال المسجد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه يجب علينا تشجيع الأطفال على دخولهم المساجد وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لنشأتهم نشأة سوية معتدلة.





وأضاف مركز الأزهر العالمي، في إجابته عن سؤال مضمونه " حكم دخول الأطفال المساجد وكثرة حركتهم فيه ؟"، أنه قد يكون لدى بعض الأطفال فرط في الحركة ومنهم من يتحرك كثيرا في المسجد ويثير الضجيج والدوشة، هنا يأتي دور الآباء في تعليمهم لأبنائهم بآداب المسجد وأنهم في بيت من بيوت الله تعالى وفي مكان تحفه الملائكة.





وأكد مركز الأزهر العالمي، على ضرورة تحمل المصلين للاطفال وتحمل حركتهم الزائدة، لانهم مازالوا صغارا وغير مدركين لما يفعلونه، لذا فيجب علينا تشجيع الأطفال على دخول المساجد والصلاة فيها.