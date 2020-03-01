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أخبار العالم

كورونا يضرب قطر.. الإعلان عن إصابات جديدة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:47 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، بأن قطر أعلنت عن تطور جديد حول فيروس كورنا، حيث أعلنت عن إصابتين جديدتين بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الإصابات لـ3 حالات.


وسبق أن أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس السبت، تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يعرف باسم "كوفيد- 19" لمواطن يبلغ من العمر 36 عاما عاد من إيران مؤخرا.


وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن المصاب عاد للبلاد "ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم الخميس، مشيرة إلى أنه قد تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".


وأضافت الوزارة: "هذا الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول"، مؤكدة أنها "بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد".


وأكدت الصحة القطرية وفقا للوكالة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، داعية كافة أفراد المجتمع لتوخي الحذر وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى بما في ذلك غسل اليدين باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، والإبقاء على مسافة مناسبة من الأشخاص الآخرين، واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال ثم التخلص منها على نحو مناسب في حاوية مغلقة".

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