معلول يرد الاعتبار.. ماذا قالت صحف تونس عن تألق «عللو» أمام صن داونز؟

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي أمس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وقاد على معلول فريقه للفوز على فريق صن داونز بعدما سجل هدفين رائعين، جاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من أجاي لينفرد معلول بالمرمى ويسجل الهدف الأول، ثم يأتي ليزين شباك صن داونز بالهدف الثاني بعدما سجله عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الوافد الجديد أليو بادجي، وذلك وسط حضور الجماهير الحمراء.





وسلطت الصحف التونسية الضوء على اللاعب علي معلول بعد توهجه في مباراة أمس. ويستعرض «صدى البلد» أبرز ما قالته الصحف التونسية في عناوينها والتي جاءت كالتالي:





- وقالت صحيفة موزاييك عبر عنوانها الرئيسي: "معلول يرد الاعتبار للأهلي أمام صن داونز".





- بينما صحيفة فوت 24 قالت: "معلول يقود الأهلي الى تحقيق الانتصار أمام صن داونز الجنوب إفريقي".





- وعنونت صحيفة الشروق: "علي معلول يصنع انتصار الأهلي على صن داونز".





- فيما كانت لصحيفة الصباح عنوان: "معلول يهزم صن داونز و يقرب الأهلي من المربع الذهبي".



