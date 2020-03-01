بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 35 حالة

أعلنت إدارة الشئون الصحية في المملكة المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 35 حالة، وذلك إثر اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الوبائي في البلاد اليوم الأحد.





ذكرت النبأ قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.





يذكر أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك صرح، في وقت سابق اليوم، بأن حكومة بلاده لا تستبعد اتخاذ أي تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، كإلغاء التجمعات الكبيرة مثلا كما فعلت فرنسا.. موضحا أن الحكومة وضعت 40 مليون جنيه إسترليني لاكتشاف لقاح مضاد لـ"كورونا"، وأن هناك تفاؤلا بشأن إمكانية تطوير علاجات قد تخفف من آثار الإصابة بالفيروس.



