أحمد الوكيل يستعرض مميزات وعيوب سيتروين C5 Aircross.. تعرف عليها.. فيديو

قدم اليوتيوبر الشهير أحمد الوكيل المهتم بمراجعة كل ما هو جديد فى عالم السيارات مقطع فيديو توضيحي لمواصفات سيارة citroen c5 Aircross الجديدة، موضحًا أبرز مميزات وعيوب السيارة الإنسيابية والجذابة من الصانع الفرنسى والتى تناسب الفئات العمرية المختلفة.





ظهرت سيتروين C5 Aircross لأول مره في معرض شنجاهاي الدولى للسيارات فى2015، وكانت تدعي c5 Aircross concebt كنسخة تجريبيه، وفي 2017 ظهرت النسخة الفعليه للجمهور، والتى تحتوي على جنوط رياضية قياس 18 بوصة مزودة بها من المصنع، وتمتلك السيارة نظام الدفع الأمامي مما يضفي الكثير من العزم في سحبها.



أما محرك السيارة من فئة المحركات ذات الست نقلات، مع سعة داخلية 1600 سي سي بقدرة محرك تبلغ 165 حصان، تترجم إلي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.





كما تحتوي سيتروين C5 Aircross في الجزء الامامي منها علي مساحة واسعة ومريحة للسائق، مع إمكانية التحكم بمستويات القيادة بسهولة تامة.





أما الجزء الخلفي من سيتروين C5 Aircross به ثلاث مقاعد منفصلة يتم التحكم بها بشكل يدوي، و شنطة خلفية واسعة بمساحة كبيرة من 570 إلى 720 لتر.

أبرز عيوب سيتروين C5 Aircross :



1- سيترون وقعت في عيب تصميمي يؤثر علي تقييم سياراتها.

2- على السرعات العالية يتأثر جسم السيارة قليلًا من ناحية الثبات.

3- نظام الوسائط المتعددة والملاحة صعبة نوعًا ما، والتى تطلب معاملة خاصة.

4- اختلاف تصميم النخسة الإختبارية عن النسخة الفعلية.

5- مساحة المقاعد الخلفية أضيق من الأمامية.





ونستعرض أسعار فئات citron c5 المختلفة :

١-الفئه الاولي <live > بسعر 439 الف جنيه.

٢-الفئه الثانيه <feel > بسعر 489 الف جنيه.

٣-الفئه الثالثه <shine > بسعر 539 الف جنيه.



