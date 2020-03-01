حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

أمر المستشار أحمد فؤاد، وكيل نيابة الدقي، وبإشراف المستشار عمر شاهين، رئيس النيابة، بحبس أشهر شيميل 4 أيام على ذمة التحقيق.





البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "وائل.ع" وشهرته مليكة شاب في هيئة أنثى باصطياد الزبائن العرب من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي وهو يرتدي ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.





وبإخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي وهو يرتدى ملابس نسائية ويصعب تمييز نوعه إذا كان ذكرا أم أنثى.



