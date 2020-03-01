تقرير يكشف تخلي نظام تميم عن القطريين في إيران بعد تفشي كورونا

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن تخلى نظام تميم بن حمد أمير قطر عن المواطنين القطريين، في إيران، بعد تفشى فيروس كورونا، بعد أن أصبحوا عالقين هناك، ولم تول الدوحة أي اهتمام لهم، بل إن الطائرات القطرية تحرص على نقل الركاب الإيرانيين دون أي اهتمام للركاب القطريين.





ورصد التقرير، شهادات من المواطنين القطريين، الذى عانوا من تركهم في إيران دون أي اهتمام من نظام تميم، بعد تركهم عالقين في إيران، رغم تواصلهم مع المسئولين القطريين، ولكن تم تهميش المواطنين القطريين.





وذكر التقرير أن ذلك يأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها قطر ضد المواطن القطري، وانتهاك لحقوق الإنسان داخل قطر أو خارجها، حيث أصبح المواطن القطري في آخر اهتمامات نظام الحمدين.







