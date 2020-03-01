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رياضة

هايل يا صاحبي.. وليد سليمان يدعم مروان محسن برسالة مؤثرة

الأحد 01/مارس/2020 - 06:01 م
مروان محسن ووليد
مروان محسن ووليد سليمان
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مصطفى كرم
وجه وليد سليمان لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقة بالفريق مروان محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر وليد سليمان صورة مروان محسن وعلق عليها قائلا: "هايل يا صاحبي كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب".

وفاز الأهلي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى اللقاء جناح الأهلي التونسي على معلول، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي صن داونز في مباراة الإياب يوم السبت القادم بدولة جنوب أفريقيا. 
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