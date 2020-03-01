مين اللي طفا النور.. أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لفرق المسرح

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة بدء عروضها المسرحية ضمن فعاليات المهرجان الاقليمي لفرق المسرح 2020 التي افتتحت علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد وتستمر حتي ٨ مارس ٢٠٢٠م والمقرر عرضها في تمام 7 مساء، يشهد المهرجان تقديم باقة متنوعة من العروض التي سوف تشهدها لجنة لتحكيم الأعمال ومن بينهم المخرج سامي طه والناقد عبد الرزاق حسين، والمخرج محمد سليم.





قدمت فرقة بورسعيد القومية المسرحية العرض المسرحي الاستعراضي الغنائي الساخر "مين اللي طفا النور" تأليف صلاح متولى، اخراج سمير زاهر، يدور العرض حول أهمية القوة الناعمة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب الإرهاب، ويشدد على اهمية إنارة وإضاءة المسرح بدلا من الظلام الذي يخيم عليه بفعل الأفكار الإرهابية والظلامية والداعشية من خلال اشعار طارق علي والحان رجب الشاذلي واستعراضات محمد صالح ديكور عاطف زرمبة ملابس وفاء رجب مخرج منفذ احمد عجيبة مخرج مساعد حسين عز الدين مساعد مخرج فاطمه هدية وإبراهيم فهمي.





العرض بطولة رموز المسرح في بورسعيد النجوم محمد حسن، محمد التفاهني، محمد الخليلي، ايمان ممدوح، هشام العطار، كريم الصفتي، احمد محسب، محمد متولي، محمد عيسي، محمد سعيد، عزة وجدى، طارق غانم، شيماء حسن، منة، اسراء، ميمي العجيب، ويعد هذا العرض بداية عودة الروح لمسرح الجماهير التى ملأت مسرح قصر ثقافة بورسعيد لمشاهدة العرض، بمشاركة ٩ فرق مسرحية تمثل محافظات اقليم القناة وسيناء الثقافى.



