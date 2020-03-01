شاهد.. فيديو جديد لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطع مصور جديد من أحد الأفراح الشعبية حيث بدا وكأن الأزمة التي أثارة جدلا كبيرا فى بدايتها عندما دع "سمرة" محمد رمضان أثناء غنائه على المسرح.





فيما رد باسم: "أنا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه أنا كنت محتضنة وهو أخويا.. بس معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. أقول إيه أقول لأمي ولا أختي أما يسمعوا الكلام ده.. أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يا بني".