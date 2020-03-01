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فن

شاهد.. فيديو جديد لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

الأحد 01/مارس/2020 - 07:40 م
باسم سمرة - محمد
باسم سمرة - محمد رمضان
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نبيل العدوى
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطع مصور جديد من أحد الأفراح الشعبية حيث بدا وكأن الأزمة التي أثارة جدلا كبيرا فى بدايتها عندما دع "سمرة" محمد رمضان أثناء غنائه على المسرح.

يأتي ذلك بعدما، تصدر الفنان باسم سمرة تريند جوجل، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان، حيث دخل الطرفان فى حالة من التراشق بالألفاظ، على خلفية مقطع فيديو جمع بينهما فى أحد الأفراح ويظهر فيه باسم سمرة وهو يتعدى على الثانى. 

ولكن بعد ساعات من تداول الفيديو خرج محمد رمضان عبر القناة الأولى ببرنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى ليرد بقوة على الفيديو قائلا: "باسم لم يكن فى وعيه ولو كان فى وعيه كانت يدى الشمال جاهزة" فى إشارة إلى رد الاعتداء عليه. 

فيما رد باسم: "أنا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه أنا كنت محتضنة وهو أخويا.. بس معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. أقول إيه أقول لأمي ولا أختي أما يسمعوا الكلام ده.. أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يا بني".
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