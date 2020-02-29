محمد رمضان لـ عمرو مصطفى: كرباج كلامى نازل يلسع.. فيديو

وجه الفنان محمد رمضان رسالة مخفية عبر صفحته على موقع فيس بوك للفنان عمرو مصطفى بعدما تحدث الأخير عبر مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى عن قلة جمهور حفلات محمد رمضان.
وقال عمرو مصطفى: حفلات محمد رمضان لا يتعدى حضورها 3000 شخص، فيما لا تقارن بحفلات الهضبة عمرو دياب، وهو ما رد عليه محمد رمضان بمقطع مصور ومجمع من حفلات مستعينا بأحد كوبليهات أغنياته: كرباج كلامى نازل يلسع، فى إسقاط واضح على عمرو مصطفى.
وقال عمرو مصطفى: حفلات محمد رمضان لا يتعدى حضورها 3000 شخص، فيما لا تقارن بحفلات الهضبة عمرو دياب، وهو ما رد عليه محمد رمضان بمقطع مصور ومجمع من حفلات مستعينا بأحد كوبليهات أغنياته: كرباج كلامى نازل يلسع، فى إسقاط واضح على عمرو مصطفى.
وكان مصطفى قد هاجم محمد رمضان بسبب تصرفاته وتصريحاته الأخيرة و تلميحاته بشأن الفنان عمرو دياب، وأن محاميه الخاص هو السبب في أزمة الطيار التي يواجهها مؤخرا، ومن ضمن ما قاله إن عدد الجمهور في حفلاته أقل بكثير من عدد الجمهور في حفلات عمرو دياب.