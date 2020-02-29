محمد رمضان لـ عمرو مصطفى: كرباج كلامى نازل يلسع.. فيديو

وكان مصطفى قد هاجم

بسبب تصرفاته وتصريحاته الأخيرة و تلميحاته بشأن الفنان عمرو دياب، وأن محاميه الخاص هو السبب في أزمة الطيار التي يواجهها مؤخرا، ومن ضمن ما قاله إن عدد الجمهور في حفلاته أقل بكثير من عدد الجمهور في حفلات عمرو دياب.