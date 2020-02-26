بلاش تكون أفيونة.. تامر أمين يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث منذ سنة عن الفنان محمد رمضان ووجه له نصائح كثيرة ولكنه لا يستمع، موضحًا أن رمضان فى مارس 2019 أصدر أغنية له باسم "فيروس".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه وجه عدة نصائح للفنان محمد رمضان منذ زمن، ولو استمع لها؛ لما وصل به الحال إلى ما هو عليه الآن، وطالب فريق الإعداد بعرض هذا الجزء مرة ثانية لكي يستمع له محمد رمضان.

وأشار تامر أمين، إلى أنه يرى نجمًا يدمر نفسه، ومن الممكن أن يكون أحمد زكي الجديد، ومحمود عبدالعزيز، ونور الشريف، ومن الممكن أن يتفوق عليهم، لكنه للأسف يمسك خنجرًا ويطعن نفسه طعنات مميتة وقاتلة.

ووجّه له رسالة قال فيها: أتمنى أن يفكر جيدًا ويُراجع نفسه، ويحاول أن يغير نفسه من أنه "أفيونة الشباب" إلى "قدوة للشباب"، مؤكدًا أن الفارق بينهما كبير.

ولفت تامر أمين، إلى أنه من العيب أن يقول محمد رمضان إنه "نمبر وان"، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتحوّل لـ فيروس قاتل.