AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلاش تكون أفيونة.. تامر أمين يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:28 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
البهي عمرو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث منذ سنة عن الفنان محمد رمضان ووجه له نصائح كثيرة ولكنه لا يستمع، موضحًا أن رمضان فى مارس 2019 أصدر أغنية له باسم "فيروس".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه وجه عدة نصائح للفنان محمد رمضان منذ زمن، ولو استمع لها؛ لما وصل به الحال إلى ما هو عليه الآن، وطالب فريق الإعداد بعرض هذا الجزء مرة ثانية لكي يستمع له محمد رمضان.

وأشار تامر أمين، إلى أنه يرى نجمًا يدمر نفسه، ومن الممكن أن يكون أحمد زكي الجديد، ومحمود عبدالعزيز، ونور الشريف، ومن الممكن أن يتفوق عليهم، لكنه للأسف يمسك خنجرًا ويطعن نفسه طعنات مميتة وقاتلة.

ووجّه له رسالة قال فيها: أتمنى أن يفكر جيدًا ويُراجع نفسه، ويحاول أن يغير نفسه من أنه "أفيونة الشباب" إلى "قدوة للشباب"، مؤكدًا أن الفارق بينهما كبير.

ولفت تامر أمين، إلى أنه من العيب أن يقول محمد رمضان إنه "نمبر وان"، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتحوّل لـ  فيروس قاتل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة موسم الإقرارات الضريبية.. تامر أمين يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

400 ألف زيارة.. تامر أمين يكشف تفاصيل مثيرة بعد حلقة أمس.. فيديو

امنعوا لعبة الموت .. تامر أمين يتحدث عن كسر الجمجمة.. فيديو

إيه ده.. تامر أمين يعنف فريق إعداده على الهواء.. فيديو

أول تعليق من تامر أمين على هزيمة الأهلى من الزمالك في السوبر.. فيديو

تامر أمين يقدم هدية غير متوقعة لـ الزمالك على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

كان هيغمى عليها.. أشرف زكي يكشف موقفا كوميديا بين الراحل مبارك ويسرا

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت

نصاب زكاة المال.. الإفتاء تحدده بـ 60.180 جنيه مصري

طبيبة إندونيسية: النساء معرضات للحمل داخل حمامات السباحة المشتركة بدون معاشرة.. تفاصيل

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور